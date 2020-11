Pédophilie : les enquêtes se multiplient au coeur du Vatican

L’Église catholique continue de devoir répondre de ses actes face aux nombreuses accusations d’abus sexuel et de pédophilie qui visent plusieurs membres haut placés du Vatican. Journaliste spécialiste de l’Église catholique et du Vatican, Frédéric Martel explique que le dernier rapport sur l’ancien cardinal Théodore McCarrick lève le voile sur la possible responsabilité de l’entourage proche du pape Jean-Paul II.

Une semaine mouvementée

Frédéric Martel énumère le nombre de scandales qui ont éclaboussé l’Église catholique cette semaine. Le cardinal Stanislaw Dziwisz a été accusé d’avoir "préservé, protégé des abuseurs sexuels". Luigi Ventura, ambassadeur du pape à Paris, a lui-même été "accusé d’abus sexuels". "C’est encore une fois une semaine tragique pour l’Église", conclut-il. Un système qu’il avait déjà commencé à décrire dans son livre Sodoma, enquête au coeur du Vatican, aux éditions Robert Laffont.

