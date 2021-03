Pape François : un voyage symbolique en Irak auprès des chrétiens d’Orient.

C’est un moment d’histoire et qui veut dire beaucoup pour les nombreux chrétiens d’Orient. Dimanche 7 mars, le pape François était en visite dans la ville de Qaraqosh en Irak. Cinq ans plus tôt, les miliciens de l’État islamique avaient chassé la communauté chrétienne et pillé les églises, menaçant de tuer le pape de Rome. Cette fois-ci, le souverain pontife a été accueilli par des milliers de croyants dans les rues. Durant son passage à la cathédrale restaurée, il a notamment été à l’écoute des nombreuses familles de victimes.

Un moment de communion à Mossoul

Quelques heures plus tôt dimanche 7 mars, le Pape François s’est rendu du côté de Mossoul. Parmi les ruines de cette ville qui a été le fief de Daesh en Irak, il a fait respecter un long moment de silence en hommage aux victimes. Il a également appelé les chefs des différentes religions à s’unir pour faire front contre un possible retour de la barbarie.