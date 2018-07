Le pape a accepté la démission du cardinal américain Theodore McCarrick, accusé d'abus sexuels

McCarrick, prêtre depuis 60 ans et qui fut promu évêque et archevêque dans l'archidiocèse de New York avant de partir pour Washington en 2001, est l'un des cardinaux américains les plus en vue à l'international.

L'ancien cardinal américain Theodore McCarrick, à Washington DC, aux Etats-Unis, le 8 décembre 2015. (CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)