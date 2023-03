Eurozapping : la Suisse refuse de s'impliquer en Ukraine, le pape fête ses dix ans au Vatican

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 13 mars.

Les armes suisses ne doivent pas être utilisées dans des guerres. Après le refus de vendre ses vieux chars, d'utilisation de ses munitions, et la destruction prochaine de batteries antiaériennes qui pourraient servir, le président suisse s'est exprimé dans un journal : Je ressens une frénésie guerrière. Il faudra un jour négocier avec la Russie, le plus tôt sera le mieux". Une cascade de réactions s'en est suivi. "La neutralité n'interdit pas d'autoriser les exportations d'armes, la Suisse devrait le faire !", a commenté Roger Nordmann, conseiller national du Parti social-démocrate suisse (SP). Pour l'instant, le Conseil suisse refuse de changer de politique, au grand dam des Européens, qui réclament un soutien fort à l'Ukraine.

Les 10 ans du pape François au Vatican

C'était en 2013. Pour la première fois, un pape venu d'Amérique du sud. Depuis, il n'a cessé de s'occuper des pauvres, des migrants et dénonce la guerre en Ukraine, une troisième guerre mondiale. Et accuse les industries de l'armement : "Si pendant un an, on arrêtait de fabriquer des armes, ça résoudrait le problème de la faim dans le monde", a assuré François. Ce pape, qui a fait preuve de tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, est aujourd'hui fragilisé par la frange la plus traditionnelle de l'Eglise.