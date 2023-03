Faillites aux États-Unis : alerte sur les banques

En l’espace de quelques jours, trois banques américaines ont fait faillite. L’une d’elles, la Silicon Valley Bank, finançait des start-up californiennes en prenant de nombreux risques. Les autorités américaines ont refusé de voler à son secours.

Des clients et patrons d'entreprise ont fait la queue, lundi 13 mars, en espérant pouvoir retirer leur argent. Avec la faillite de la Silicon Valley Bank souffle un début de vent de panique aux États-Unis. La SVB était encore classée il y a trois semaines comme l’une des meilleures banques du pays par le magazine Forbes. Le secteur des technologies connaît des difficultés.

Joe Biden rassure les Américains, mais ne sauvera pas les investisseurs



Avec la remontée des taux d’intérêts, beaucoup d’entreprises ont voulu retirer de l’argent, et la banque n’avait pas assez de liquidité. Dans la foulée, deux autres banques spécialisées ont été emportées dans le week-end. Le gouvernement a rapidement rassuré les Américains, mais ne sauvera pas les investisseurs. "Ils ont pris un risque en connaissance de cause, et quand la prise de risque ne marche pas, les investisseurs perdent de l’argent, c’est le fonctionnement du capitalisme", a déclaré Joe Biden.