Guerre en Ukraine : où sont les enfants disparus de Kherson ?

Dans ce centre social pour enfants à Kherson, en Ukraine, de nombreux enfants ont été déportés par la Russie. Certains se retrouvent dans des familles d'accueil russes.

Avant la guerre, c'était un centre réputé de réhabilitation sociale et psychologique pour enfants, dont beaucoup d'orphelins. Aujourd'hui, tout a changé. Les enfants semblent avoir disparu. Tout est vide, le silence a remplacé les cris. Pendant neuf mois, la ville de Kherson a été occupée par les Russes. Le directeur du centre n'oubliera jamais : "Les Russes n'ont jamais dit qu'ils voulaient emmener nos enfants pour les déporter. Ils parlaient d'excursion pour leur loisir. Mais j'ai vite compris qu'il s'agissait d'un aller simple". Oxana était une éducatrice du centre, quand elle a compris que les enfants étaient déportés par les Russes, elle a décidé d'agir courageusement : "J'ai pris trois enfants avec moi et je les ai cachés. Les éducateurs de je connais ont pris d'autres enfants".

"Je n'ai volé personne"

Beaucoup d'autres ont été transférés de force en Russie. Sur ces images de propagandes, on les voit heureux, mais qu'en est-il en réalité ? Une équipe de l'AFP s'est rendue en Sibérie pour rendre visite à une famille d'accueil. Une famille nombreuse composée de cinq nouveaux enfants venant d'Ukraine. "Ces enfants étaient dans le besoin. Ils vivaient dans un foyer et n'avaient aucun avenir. Je n'ai volé personne", jure le père de famille. Les enfants, eux, n'ont pas pu témoigner. Selon des ONG, plus de 16.000 enfants ont quitté le pays depuis le début de la guerre.