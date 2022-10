Eurozapping : Emmanuel Macron rencontre le pape, scandale judiciaire en Norvège, les musées espagnols s'inquiètent pour leurs peintures

franceinfo

Emmanuel Macron a rencontré le pape à Rome pour la troisième fois et fait la Une de la Rai.. Ils ont notamment débattu de la guerre en Ukraine et de la fin de vie en France. En Norvège, un homme a été innocenté après plus de vingt années passées en prison. Accusé du viol et du meurtre de deux enfants, il a été dédouané par des empreintes ADN. Le procureur de la République norvégien a présenté ses excuses.

Les musées espagnols prennent leurs précautions

Les musées espagnols s'inquiètent des attaques des activistes écologistes. Après qu'une toile de Monet et une autre de Van Gogh ont été recouvertes de purée et de tomates ces derniers jours, ils veulent éviter toute action similaire et "[tenir] compte de ces nouvelles circonstances", explique Mabel Tapia, du musée de la Reine Sophie de Madrid.