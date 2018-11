"Vrai super-héros", "créateur de génie"... l'univers Marvel rend hommage à Stan Lee après sa mort

L'annonce de la mort du scénariste de 95 ans a suscité de nombreuses réactions.

Sa mort laisse un grand vide pour tous les fans de l'univers Marvel. Stan Lee, 95 ans, s'est éteint lundi 12 novembre, a annoncé sa fille dans un communiqué. Le scénariste, véritable légende de la bande-dessinée américaine avait créé pour l'éditeur Marvel Comics des personnages iconiques comme Spider-Man, les X-Men ou Hulk. L'annonce de sa mort a suscité de nombreuses réactions.

A chaque fois que vous ouvrirez un 'comic-book', Stan sera là", écrit la firme Marvel, qui "salue la vie et la carrière de Stan Lee et présentent leur gratitude éternelle pour les exploits inégalables qu'il a accomplis dans leurs murs", dans un communiqué conjoint avec la Walt Disney Company.

"Un créateur de génie"

"Stan Lee était aussi extraordinaire que les personnages qu'il a créés. Un vrai super-héros pour les fans Marvel à travers le monde, Stan avait le pouvoir d'inspirer, de divertir et de connecter les gens" a déclaré Bob Iger, le PDG du groupe Disney, qui a racheté Marvel pour quatre milliards de dollars en 2009, permettant aux super-héros de Stan Lee de devenir les stars du box-office mondial.

Les acteurs de l'univers Marvel ont également réagi. "Il n'y aura jamais d'autre Stan Lee. Pendant des décennies, il a apporté aux jeunes et aux plus âgés des aventures, de l'évasion, du réconfort, de la confiance, de l'inspiration, de la force, de l'amitié et de la joie", a tweeté l'acteur Chris Evans, qui incarne Captain America sur le grand écran.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 novembre 2018

"Nous avons perdu un créateur de génie", a réagi Hugh Jackman, qui joue Wolverine dans la saga des X-Men. "Je suis fier d'avoir apporté une petite partie de son héritage... et d'avoir contribué à donner vie à l'un de ses personnages", a-t-il tweeté.

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 novembre 2018

Des personnalités de tous univers ont tenu à lui rendre hommage, signe de l'influence qu'il a eue sur la culture populaire, comme Elon Musk. "Repose en paix, Stan Lee. Les mondes imaginaires et les merveilles que tu as créés pour l'humanité resteront à jamais", a notamment déclaré le fondateur américain de Tesla.

Rest in peace, Stan Lee. The many worlds of imagination & delight you created for humanity will last forever. — Elon Musk (@elonmusk) 12 novembre 2018

"Zeus, donne lui ton trône. Il y a un vrai patron parmi les dieux maintenant", a écrit sur Twitter l'auteur de bande dessinée français Joann Sfar.

Zeus, give him your throne. There is a true boss amongst gods now. pic.twitter.com/cxFz8UQ9my — Sfar Joann (@joannsfar) 12 novembre 2018

Le propre compte Twitter de Stan Lee a tweeté uns ultime image en guise d'épitaphe : un simple message écrit en caractères blancs sur fond noir : "1922-2018", suivi du mot "Excelsior", son expression favorite.