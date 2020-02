VIDEO. Un journaliste américain réalise un duplex... en activant les filtres Facebook sans s'en apercevoir

C'est ce qu'on appelle "les aléas du direct". Le journaliste américain Justin Hinton travaille pour la chaîne WLOS, en Caroline du Nord, aux Etats-Unis. Il a réalisé un direct sous la neige, le 20 février. Mais ses propos sont passés totalement inaperçus. L'attention des téléspectateurs (et des internautes) s'est focalisée sur divers "déguisements". En effet, Justin Hinton a réalisé son duplex via un Facebook Live, mais le reporter ne s'est pas aperçu qu'il avait, par mégarde, activé les filtres aléatoires.

Il a donc assuré son intervention affublé, tour à tour, d'un casque fluo multicolore, d'oreilles de loup, d'une longue barbe grise de magicien et d'un chapeau associé. Il s'est également retrouvé avec des yeux exorbités, ou encore avec une moustache mauve.

Les images ont aussitôt été reprises aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Mais Justin Hinton en a plaisanté à plusieurs reprises sur Twitter.

So THAT’S what I did. Alright folks, here’s a portion of the Facebook Live. https://t.co/4z1wP4NeMa — Justin Hinton (@JustinWLOS) February 21, 2020

This was a surprise. https://t.co/glQLForNye — Justin Hinton (@JustinWLOS) February 22, 2020

Le journaliste assure que ses collègues, ses supérieurs, ses amis et de nombreux internautes ont ri grâce à ce direct météo imprévu et d'un genre nouveau. "Si vous ne pouvez pas rire de vous-même, à quoi sert le rire ? J'espère que vous avez apprécié ce jour de neige et que vous n'avez pas oublié de sourire et de rire", a-t-il également écrit sur Facebook (lien en anglais).