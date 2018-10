VIDEO. Un avion de collection nazi s'écrase sur une autoroute en Californie

L'avion était utilisé dans le cadre d'une simulation de combat aérien pour un spectacle historique.

"Le pilote a fait un bon boulot." Un avion de collection de la Seconde Guerre mondiale s'est écrasé sur la route 101 en Californie, rapportent plusieurs médias américains, dont CBS Sacramento (en anglais), mardi 23 octobre. Le pilote a réussi à faire atterrir l'appareil "sans toucher aucune voiture", rapporte Chris Rushing, le président de l'escadron Condor auquel le pilote appartient. L'avion a pris feu mais le pilote a été extrait à temps par les secours. Personne n'a été blessé.

"Oh, my God." Passenger Monica Huntington filmed a plane shortly after it crashed, burned on the 101 Freeway in Agoura Hills. https://t.co/Bm6OBvJrop pic.twitter.com/bpAymgoQ1Q — NBC Los Angeles (@NBCLA) 23 octobre 2018

#BREAKING: Plane Crashes on 101 Freeway In Agoura Hills, California



Miraculously, No Reports of Injuries or Vehicles Damaged



pic.twitter.com/nQ6b1rw2f6 — Breaking911 (@Breaking911) 23 octobre 2018

L'escadron Condor effectue des simulations de combats aériens pour des spectacles et des vols de formation pour des défilés historiques. Cet avion de modèle AT-6 portait les couleurs de la Lutfwaffe, l'armée de l'air nazie. Le pilote participait à un exercice d'entraînement, précise Chris Rushing à CBS. L'administration fédérale de l'aviation et le Conseil national de la sécurité des transports vont ouvrir une enquête pour comprendre les causes de l'accident.