Scènes de chaos à "Big Apple". Des pluies torrentielles se sont abattues sur New York, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 septembre, au passage des restes de l'ouragan Ida. D'impressionnantes tornades ont été observées en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland, où un jeune homme de 19 ans est mort et une autre personne est portée disparue après l'inondation d'un immeuble, portant le bilan d'Ida à sept morts.

>> Suites de l'ouragan Ida : suivez l'évolution de la situation en direct avec franceinfo

Face à la gravité de la situation, la gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul a déclaré l'état d'urgence. Le maire de la ville l'avait fait quelques minutes plus tôt. Les habitants qui ne sont pas en danger immédiat en raison des inondations sont invités à rester chez eux en attendant l'accalmie.