VIDEO. \"On en sort encore plus grand\" : Paraplégique, il parcourt la Vallée de la mort en 14 jours

Il trouvait ce projet irréaliste et impossible au début. Finalement, il l'a réussi. cet exploit, Vincent l'a réalisé. Paraplégique, il a parcouru la Vallée de la mort du Nord au Sud (en Californie) en 14 jours et en fauteuil roulant. "Je perds un peu pied. Je m'arrête, je repars. Je m'arrête, je repars", raconte-t-il.

Sensibiliser au don du sang

Lors de la réalisation de sa performance, Vincent était accompagné de six vétérans blessés avec lesquels il a mis 4 ans à tout organiser. Derrière leur action, leur objectif est de sensibiliser au don du sang. "Grâce au don du sang, nous sommes des militaires qui avons été blessés, on est encore en vie grâce à ces dons", développe-t-il.

S'accomoder aux difficultés

Aussi, ce parcours a permis à Vincent de comprendre comment s'adapter à des contraintes. "On déteste ces moments-là et au final, c'est toujours ces moments-là après coup qui sont les meilleurs", fait-il valoir. Et si les journées étaient particulièrement rudes, notamment à cause de la chaleur, Vincent garde toutefois un souvenir marquant des nuits à la belle étoile en plein désert. "Ça vaut tout l'or du monde."