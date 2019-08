VIDEO. La gymnaste américaine Simone Biles effectue des figures encore jamais réalisées

Elle est la première femme de l'histoire à réaliser cette incroyable figure lors de sa performance au sol. La gymnaste américaine Simone Biles a effectué un double salto arrière groupé avec une triple vrille, dimanche 11 août à Kansas City, lors des championnats américains de gymnastique.

Pas de quoi satisfaire, pour autant, la quadruple championne olympique pour qui la prestation "n'était pas aussi bonne" que ce qu'elle réalise d'habitude en entraînement. La Texane de 22 ans a tout de même remporté un sixième titre de championne des Etats-Unis de gymnastique générale, égalant le record établi par Clara Schroth Lomady en 1952.

Lors de cette même compétition, la championne incontestée avait déjà ravi le public en réalisant une autre prouesse inédite dans l'histoire : à la poutre, elle a effectué une sortie en double salto arrière groupé avec une double vrille.

Congrats to Simone Biles!



She is the FIRST person in HISTORY to perform a double-double dismount on a beam pic.twitter.com/ukoAE2K7SO