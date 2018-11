L'Américaine Simone Biles devient la première gymnaste au monde à remporter un quatrième titre mondial

Malgré quelques imperfections notables, la gymnaste s'est tout de même retrouvée en tête grâce à des notes de difficulté bien plus élevées que celles de ses adversaires.

Seule sur sa planète. L'Américaine Simone Biles a remporté jeudi 1er novembre un quatrième titre mondial au concours général à Doha (Qatar). Elle devient la première gymnaste à réaliser une pareille performance et inscrit ainsi encore un peu plus son nom dans la légende de la discipline.

Elle s'est imposé avec 1,693 point d'avance sur sa première rivale, la Japonaise Mai Murakami, impeccable dans l'exécution mais avec moins de difficulté. La médaille de bronze est revenue à la seconde Américaine en lice, Morgan Hurd, sacrée en 2017 en l'absence de Biles.

La gymnaste effectue ainsi son retour à la compétition internationale après ses fastueux Jeux olympiques à Rio. En août 2016, elle était rentrée du Brésil la valise remplie de cinq médailles, dont quatre en or : concours général, sol, saut et par équipes, plus le bronze à la poutre.

proud of us pic.twitter.com/eJ4KIjc557 — Simone Biles (@Simone_Biles) 1 novembre 2018

Elle avait pris une pause après Rio, puis avait révélé en janvier qu'elle faisait partie des victimes de Larry Nassar, ex-médecin de l'équipe féminine de gymnastique à l'origine d'un des plus graves scandales de l'histoire du sport américain, condamné lourdement pour des centaines d'agressions sexuelles commises pendant deux décennies. Elle n'a repris la compétition que fin août aux Etats-Unis.