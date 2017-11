VIDEO. Malia Obama filmée en train de fumer, Ivanka Trump et Chelsea Clinton prennent sa défense

Les filles des présidents américains se serrent les coudes. Alors qu'une vidéo de Malia Obama en train de fumer suscite la polémique sur les réseaux sociaux, Chelsea Clinton et Ivanka Trump ont volé à son secours. "Un peu de tenue !", a tweeté la fille de Bill et Hillary Clinton, vendredi 24 novembre, demandant aux internautes de respecter la vie privée de l'aînée de Barack et Michelle Obama.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, on voit Malia Obama, étudiante de 19 ans en première année à la prestigieuse université de Harvard, faire des ronds de fumée. "Malia Obama devrait avoir le même droit au respect de sa vie privée que tous les autres étudiants de son âge, a réagi de son côté Ivanka Trump, la fille de l'actuel président des Etats-Unis. Elle est une jeune adulte et une citoyenne privée et devrait être absolument laissée en paix."

Malia Obama’s private life, as a young woman, a college student, a private citizen, should not be your clickbait. Be better. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 24 novembre 2017

Malia Obama should be allowed the same privacy as her school aged peers. She is a young adult and private citizen, and should be OFF limits. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 24 novembre 2017

Alors que la fille de Barack et Michelle Obama aurait été aussi vue embrassant quelqu’un, selon USA Today, d'autres messages de soutien ont été publié sur les réseaux sociaux, au nom du respect de la vie privée.