VIDEO. Etats-Unis : des voisins forment une chaîne humaine pour empêcher l'arrestation d'un père et son fils

La solidarité du voisinage. Lundi 22 juillet à Nashville, dans l'Etat du Tennessee (Etats-Unis), les habitants d'un quartier se sont mobilisés pour venir en aide à une famille dont le père et le fils, âgé de 12 ans, tous deux immigrants sans papier, étaient menacés d'expulsion. La scène a été filmée par une journaliste de la chaîne locale Nashville Noticias.

Deux officiers des douanes et de l'immigration avaient pisté cette famille et attendaient le duo devant son domicile pour les arrêter, comme le raconte le Washington Post (en anglais). Cette action policière entre dans le cadre de la vague d'expulsions de sans-papiers entamée le 14 juillet partout dans le pays par l'administration américaine.

Une chaîne pour faire bouclier

Pour éviter l'arrestation, le père et le fils se sont terrés dans un van blanc car les deux officiers n'ont pas le pouvoir d'arrêter de force une personne qui est à son domicile ou dans son véhicule. Les deux migrants ont pu compter sur le soutien des habitants du quartier. "Nous nous sommes assurés qu'ils avaient de l'eau, de la nourriture, nous avons réapprovisionné le véhicule en carburant quand le niveau était bas", a raconté une voisine, Felishadae Young.

Après de longues heures d'attente, les deux agents sont partis et les voisins ont créé une chaîne humaine pour permettre au père de famille et à son fils de sortir du véhicule. Ils se sont réfugiés dans la maison avant de la quitter quelques jours plus tard pour trouver un endroit plus sûr et échapper aux autorités.