États-Unis : Donald Trump lance une vaste opération anti-migrants

Donald Trump avait prévenu. Sur tout le territoire américain, une gigantesque opération de reconduite à la frontière de clandestins allait être menée à partir du dimanche 14 juillet. Dix villes devaient être ciblées, de New York à San Francisco en passant par Chicago ou Houston, mais au soir du 14 juillet, peu de coup de filet de grande ampleur. Les grandes villes souvent démocrates ont fait de la résistance. Scène surréaliste à Los Angeles où c'est le shérif en personne et en uniforme qui donne des conseils aux immigrants de non-coopération avec la police : "Gardez votre porte fermée et demandez aux policiers de l'immigration à voir leur mandat, s'ils n'en ont pas, n'ouvrez pas la porte", informe Alex Villanueva.

Polémique autour des conditions de détention

Pour ses détracteurs, Donald Trump applique sa stratégie de grande promesse pas forcément suivie des faits, à l'image de la construction laborieuse du mur à la frontière avec le Mexique. Les méthodes du président américain font polémiques, notamment les conditions insalubres des immigrants dans les centres de détention.

