VIDEO. En plein direct sur la Syrie, une journaliste américaine est interrompue par son enfant

La Turquie a lancé mercredi son offensive contre les forces kurdes du nord-est de la Syrie.

"La télévision en direct". En plein live sur la situation en Syrie, la journaliste américaine Courtney Kube de la chaîne NBC News a été interrompue par l'arrivée de son petit garçon en plateau. "Excusez-moi, mes enfants sont là, a-t-elle déclaré à l'antenne, en essayant de pousser son enfant en dehors de la caméra.

Ce n'est pas la première fois que les enfants viennent troubler des directs à la télévision. En mars 2017, le professeur Robert Kelly avait été interrompu par ses enfants alors qu'il évoquait la destitution de la présidente sud-coréenne en direct à la BBC.

La Turquie a lancé mercredi, comme elle s'y était engagée, son offensive contre les forces kurdes du nord-est de la Syrie, alliées des Occidentaux dans la lutte antijihadistes, faisant fi des mises en garde internationales. Des régions voisines de la Turquie, notamment les zones de Tal Abyad et de Ras al-Aïn, ont été bombardées par l'aviation et l'artillerie turques. Le ministère turc de la Défense a ensuite annoncé en soirée que des militaires turcs et leurs supplétifs syriens avaient pénétré en Syrie, marquant le début de la phase terrestre de l'opération.