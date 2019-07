Un Américain de 16 ans devient champion du monde du jeu vidéo "Fortnite" et empoche 3 millions de dollars

La coupe du monde du célèbre jeu vidéo s'est terminée dimanche par la finale solo, remportée par Kyle Giersdorf, alias "Bugha".

"C'est dingue". L'Américain Kyle Giersdorf, alias "Bugha" n'a pas caché sa joie lorsqu'il est devenu dimanche 28 juillet à New York le premier champion du monde en solo du jeu vidéo Fortnite. Grâce à sa victoire, ce "gamer" de 16 ans originaire de Pennsylvanie a empoché 3 millions de dollars, après avoir marqué quasiment le double de points de son plus proche poursuivant (59 contre 33).

A part durant le deuxième des six matches, Bugha s'est montré d'une constance remarquable malgré le contexte, la première finale de Coupe du monde, l'enjeu, des millions de dollars, et le cadre, l'enceinte Arthur Ashe où se dispute habituellement l'US Open."Ce matin, il était tranquille, plein d'énergie et s'amusait pour être sûr de ne pas être stressé du tout", a raconté à l'AFP son meilleur ami, Colin Bradley, après la finale. "C'est l'un des joueurs les plus intelligents", a-t-il ajouté.

Samedi, le Norvégien Nyhrox et l'Autrichien Aqua avaient gagné la finale en duo et remporté chacun 1,5 million de dollars.

Trois autres joueurs millionnaires depuis dimanche

Fortnite consiste à se retrouver sur une île virtuelle avec d'autres joueurs, le vainqueur étant le dernier survivant. Au fur et à mesure, le périmètre se réduit pour accélérer le dénouement de la partie. La popularité du jeu est entretenue par ses mises à jour au rythme effréné.

La finale solo, épreuve reine de Fortnite, a clôturé la première finale de Coupe du monde de ce jeu édité par l'Américain Epic Games, qui a distribué, en trois jours, 30 millions de dollars de prix. Dimanche, outre Bugha, trois autres joueurs, tous américains, sont également devenus millionnaires, à savoir Psalm (1,8 million), Epikwhale (1,2) et Kreo (1,05).