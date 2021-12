Tornades aux États-Unis : des villes entièrement dévastées

Les habitants de Mayfield, le Kentucky, comparent ce qu'il reste de leur ville à un bombardement. Magasins effondrés, bâtiments administratifs soufflés, le Palais de Justice éventré : l'une des tornades les plus longues de l'histoire des États-Unis et qui a défiguré quatre états, a ravagé la ville de Mayfield. La famille Carrs tente de récupérer ce qu'elle peut dans l'amas de débris dans le restaurant familial tenu depuis plusieurs générations. La pelleteuse tourne définitivement une vie de travail. Certaines familles dont les maisons ont été épargnées viennent apporter du soutien et donner des vivres à celles qui ont été moins chanceuses. "Je ne sais pas comment ils vont faire, certains n'ont plus rien", déplore une habitante.

Une double peine

La tornade a parcouru près de 320 kilomètres, balayant des forêts entières. Le décor à Samburg (Tennessee) est apocalyptique. "C'est la maison de ma mère, enfin c'était", indique une riveraine. Pour beaucoup d'Américains, ce type de drame est souvent une double peine. Après la destruction, ils savent que la reconstruction de leur maison sera financièrement très difficile, puisque beaucoup n'avaient pas souscrit à une assurance.