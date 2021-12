En images Etats-Unis : des tornades dévastent cinq Etats, faisant au moins 93 morts

C'est "l'une des pires séries de tornades" de l'histoire du pays, a déploré le président américain Joe Biden. Il a qualifié leurs ravages "d'inimaginable tragédie", dans un message adressé sur Twitter. Dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 décembre, quasiment en même temps, une vingtaine de tornades ont traversé cinq Etats dans le centre-sud des Etats-Unis : le Kentucky, l'Illinois, le Tennessee, l'Arkansas et le Missouri.

Cette série de tornades a presque tout dévasté sur son passage, faisant au moins 93 morts et des dizaines de disparus. Joe Biden a assuré que Washington travaillait actuellement avec les gouverneurs des Etats touchés à "la recherche de survivants et l'évaluation des dommages". Franceinfo vous propose de découvrir en images l'étendue du désastre.

Dans le Kentucky, des dizaines de morts et une ville dévastée

Cet Etat a été balayé sur plus de 200 miles (320 kilomètres) par l'une des plus longues tornades jamais enregistrées aux Etats-Unis. Au moins 80 personnes sont mortes dans ce seul Etat, a annoncé le gouverneur Andy Beshear, dimanche. Il a dit craindre que le bilan ne dépasse les 100 décès, voire que ce "nombre monte de manière considérable".

L'épicentre de la catastrophe se situe à Mayfield, une ville de 10 000 habitants. Le cœur de la ville ressemble "à un tas d'allumettes", a décrit la maire Kathy O'Nan sur la chaîne CNN.

Les églises, le tribunal, la caserne des pompiers... Plusieurs bâtiments situés dans le centre de la ville ont été totalement ou en partie détruits. Partout, des habitations ont été éventrées, du métal tordu, des véhicules renversés, des arbres et des briques éparpillés dans les rues.

"C'est comme si une bombe avait explosé dans notre quartier", a raconté à l'AFP Alex Goodman, une habitante de Mayfield, après une nuit éprouvante dans le noir et dans l'angoisse.

Dans l'Illinois, un entrepôt d'Amazon s'effondre sur des employés

Au moins six personnes sont mortes sous les décombres d'un entrepôt appartenant à Amazon, à Edwardsville. "Nous avons le cœur brisé par la perte de nos collègues là-bas, et nos pensées et prières vont à leurs familles et à leurs proches", a réagi le patron d'Amazon, Jeff Bezos, sur Twitter.

Scenes from #Edwardsville, IL — about 15 miles east of #StLouis — where an @amazon warehouse partially collapsed after severe weather last night. No official word just yet on if the storms produced a tornado that struck the facility, now officially leaving at least two dead. pic.twitter.com/PTFYE0tWZk — Brian Munoz (@brianmmunoz) December 11, 2021

Ces victimes travaillaient quand une grande partie du toit du bâtiment a été arrachée, tandis qu'un des murs s'est effondré dans l'entrepôt. Sur les quelque cent personnes présentes, seules quarante-cinq ont pu sortir, selon les pompiers. Les secouristes continuaient leurs recherches dimanche.

Dans le Tennessee, des milliers de personnes privées d'électricité

Entre 15 et 18 tornades ont frappé le centre du Tennessee, faisant quatre morts selon la Tennessee Emergency Management Agency (l'agence de gestion des urgences), rapporte la chaîne Fox17. Deux personnes sont décédées dans le comté de Lake, une dans le comté d'Obion et une autre dans le comté de Shelby.

TORNADO OUTBREAK IN TENNESSEE: Emergency Management officials say 15-18 tornadoes touched down in the midstate, one pinning an elderly woman under her mobile home as she tried to escape. https://t.co/bLvvIum1zy — FoxNashville (@FOXNashville) December 11, 2021

Des centaines de maisons ont également été touchées dans le comté de Cheatham samedi matin. D'importantes coupures d'électricité ont privé de courant plus de 132 550 personnes dans tout l'Etat, dont la majeure partie se situe dans le comté de Davidson, avec plus de 80 000 pannes.

#nashville #tornado #Tennessee these photos do not adequately show the full extent of the damages. Live power lines down, nearly all the tees along the lake edge uprooted/down pic.twitter.com/Zt8EU8BrBQ — angharad irving (@pilipala1973) December 11, 2021

En Arkansas, des résidents piégés dans leur maison de retraite

L'Etat déplore deux personnes mortes, victimes d'une violente tornade qui s'est abattue sur les villes de Monette et de Leachville, où des bâtiments se sont effondrés lors des intempéries, selon AccuWeather.

MONSTER wedge #tornado just after passing through Monette, AR earlier this evening. Reports of casualties. Long-track tornado continues near Hickman, TN @accuweather pic.twitter.com/owIWUmOucu — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) December 11, 2021

Une des personnes décédées résidait dans une maison de retraite à Monette, dans le comté de Craighead. Au moins 20 personnes sont piégées et cinq personnes grièvement blessées, selon Region 8 News. Les aides-soignantes de l'établissement ont protégé, avec leur corps, les résidents des chutes de débris, rapporte le Washington Post.

CONFIRMED: Monette Manor a nursing home in Monette, Arkansas took a direct hit by a very large tornado & collapsed with patients inside. Docs/RNs are pleading for help. pic.twitter.com/g3HDyYy7bX — Ellen Bacca (@ellenbacca) December 11, 2021

Dans le Missouri, une tornade meurtrière a balayé l'autoroute

Les tornades qui ont touché cet Etat vendredi ont fait au moins quatre morts et onze blessés, selon ABC17news. D'importants dégâts ont été causés, notamment sur l'autoroute située près de Caruthersville, où deux conducteurs ont trouvé la mort.

I-55 near Caruthersville, #Missouri with multiple semis thrown across the interstate after a wedge #tornado moved through this spot. @Raw_News1st pic.twitter.com/UjMfeTY86Z — RawNews1st (@Raw_News1st) December 11, 2021

Dans le comté de Pemiscot, un enfant est mort dans les décombres de sa maison et dans le comté de Saint Charles, c'est une femme qui a perdu la vie à son domicile. Des sauveteurs ont pu libérer des chevaux piégés dans l'effondrement de la grange où ils étaient parqués.