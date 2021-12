Etats-Unis : des tornades violentes frappent le centre du pays

Dans la ville de Mayfield (Kentucky), les images sont saisissantes. Les tornades ont ravagé le paysage et les bâtiments sont en ruine. Dans une usine de bougies de la ville, une employée est restée bloquée sous les décombres pendant plusieurs heures avant d’être secourue. Le Kentucky est l’Etat le plus touché par les tornades. En effet, plus de 70 morts sont à déplorer et le gouverneur parle d’un épisode de tornade "le plus dévastateur de l’histoire de notre Etat".

"Une tragédie inimaginable" pour Joe Biden

Hormis le Kentucky, l’Illinois, le Missouri, l’Arkansas et le Tennessee ont également été frappés par ces violentes tornades. Dans l’Illinois, un bâtiment d’Amazon avec plusieurs employés à l’intérieur a été touché et les secours sont actuellement à pied-d'œuvre pour les retrouver. Le président américain Joe Biden a réagi sur Twitter à ces tornades : "Perdre un être cher dans une tempête comme celle-ci est une tragédie inimaginable". Joe Biden a ensuite pris la parole face caméra. Au total, 78 morts sont, pour le moment, à déplorer, à travers les cinq Etats.