Tornades aux Etats-Unis : Jeff Bezos dit avoir "le cœur brisé" après l'effondrement meurtrier d'un entrepôt d'Amazon

Au moins six personnes sont mortes. Une grande partie du toit de l'entrepôt Amazon a été arrachée, tandis qu'un des murs s'est effondré dans le bâtiment.

"Les nouvelles en provenance d'Edwardsville sont tragiques." Le patron du géant du commerce en ligne Amazon, Jeff Bezos, a déclaré sur Twitter, samedi 11 décembre, avoir "le cœur brisé" après l'effondrement d'un entrepôt du groupe à Edwardsville, dans l'Illinois, frappé par une série de tornades meurtrières.

Au moins six personnes sont mortes dans cet effrondrement, a annoncé le chef des pompiers d'Edwardsville (Illinois), où se situe le bâtiment. "Nous avons identifié 45 membres du personnel qui ont réussi à sortir du bâtiment, un qui a dû être évacué par les airs vers un hôpital de la région pour être traité et six décès", a déclaré James Whiteford lors d'une conférence de presse.

Les opérations de secours terminées

Le chef des pompiers de cette ville de 25 000 habitants a en outre précisé que les opérations de secours s'étaient conclues plus tôt dans l'après-midi, faisant place désormais aux opérations de récupération des corps. L'annonce laisse craindre que le bilan de cet effondrement s'alourdisse encore durant les trois jours que les opérations doivent durer.

Une grande partie du toit de l'entrepôt Amazon a été arrachée, tandis qu'un des murs s'est effondré dans le bâtiment. Le bilan provisoire de ces tornades est désormais d'au moins 83 morts à travers cinq Etats américains.