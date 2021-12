Etats-Unis : plus d'une vingtaine de tornades frappent cinq Etats et font au moins 50 morts dans le Kentucky

Elle a semé la mort et la désolation sur son passage. Une tornade a fait au moins 50 victimes dans le Kentucky, a annoncé samedi 11 décembre le gouverneur de cet Etat américain, Andy Beshear. "Je crains qu'il y ait plus de 50 morts dans le Kentucky (...), on est probablement plus proches de 70 à 100 morts, c'est affreux", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

La plupart des destructions sont concentrées dans le comté de Graves, notamment la ville de Mayfield, a-t-il ajouté, selon ses propos rapportés par CNN (en anglais). "Nous avons une usine à Mayfield dont le toit s'est effondré", a ajouté Andy Beshear, redoutant de nombreuses victimes. Les bâtiments touchés comprennent le palais de justice du comté de Graves et la prison attenante.

Un entrepôt d'Amazon détruit dans l'Ilinois

Cette tornade fait partie d'une multitude de tornades – au moins 24, recense CNN – qui se sont produites dans cinq Etats (Kentucky, Arkansas, Illinois, Tennessee, Missouri) dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'une ligne de tempêtes puissantes traversait le centre des Etats-Unis.

Comme le relève sur Twitter un journaliste de la chaîne de télévision américaine, la tornade particulièrement meurtrière a parcouru 370 kilomètres du nord-est de l'Arkansas à l'ouest du Kentucky.

At least 50 people are likely dead after a tornado hit southwestern Kentucky late Friday, according to Gov. Andy Beshear.https://t.co/ukyYOkBX2b — Derek Van Dam (@VanDamCNN) December 11, 2021

L'Etat de l'Illinois a aussi été touché, avec un entrepôt d'Amazon partiellement effondré à Edwardsville. Des employés étaient pris au piège dans les décombres samedi, selon les autorités et des médias, qui parlent d'une centaine de personnes.