Tennis : quand l'arbitre se prend pour l'entraîneur

C'est une scène inédite qui a volé la vedette aux stars du tournoi ; sur sa chaise, totalement abattu, Nick Kyrgios. Largement mené, il reçoit des conseils pendant un temps mort. "Je veux t'aider. Je vois tes matches et tu es quelqu'un de formidable pour ce sport. Ce n'est pas toi, je le sais". Problème : l'homme qui le motive est l'arbitre du match, normalement neutre. Un échange surréaliste : à se demander si l'arbitre n'a pas favorisé le joueur australien. Nick Kyrgios se relance, et remporte le match.

"Nick jouait beaucoup mieux"

En sortant du court, son adversaire, le Français Pierre-Hugues Herbert est dans l'incompréhension : "Je ne sais pas si quelque chose est arrivé, si l'arbitre lui a dit quelque chose ou pas qui a changé le cours du match. Je peux juste dire qu'à partir de ce moment, Nick jouait beaucoup mieux". Via un communiqué, la direction du tournoi se défend de toute injustice : "L'arbitre est descendu de sa chaise en raison du niveau de bruit dans le stade lors du changement de côté pour être sûr de pouvoir communiquer efficacement avec Kyrgios." L'affaire provoque la polémique dans le monde du tennis : même Roger Federer y va de sa critique : "Ce n'était pas seulement 'comment tu te sens ?' 'Oh, je ne me sens pas très bien', et il remonte sur sa chaise. Non ! C'est une conversation, et ça, ça peut changer votre état d'esprit." Ce soir, le tournoi new-yorkais annonce qu'aucune sanction ne sera adressée à l'arbitre du match.

