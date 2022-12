Tempête hivernale aux Etats-Unis : "Il serait difficile d'obtenir des températures aussi froides en France", estime un spécialiste

Des vents glacés balaient le centre et l'est des Etats-Unis, avec des températures ressenties passant parfois sous la barre des -40°C et des dizaines de milliers d'Américains privés d'électricité.

Alors que la tempête hivernale qui a déjà fait 47 morts aux Etats-Unis "va bientôt finir sa course dans l'Atlantique", le climatologue et météorologue Robert Vautard estime lundi 26 décembre sur franceinfo qu'"il serait difficile d'obtenir des températures aussi froides en France". "On a le même type de phénomène en Asie de l'Est et en Sibérie mais, en Europe, quand l'air vient du pôle Nord, il a été tempéré par des masses d'air plus océaniques."

Lorsque cela arrive malgré tout, "c'est vraiment exceptionnel" alors que ça se produit "une fois tous les dix ans" aux Etats-Unis.

franceinfo : Ce blizzard va-t-il durer encore longtemps ?

Robert Vautard : Non, c'est un phénomène qui est passager. On a une très grosse dépression, très creuse, qui a traversé les Etats-Unis en provenance du Canada. Elle va bientôt finir sa course dans l'Atlantique. En revanche, elle va laisser des traces un peu partout sur son passage avec la neige et le froid qui a suivi.

Qu'est ce que cette tempête a d'exceptionnel ?

Le vent n'est pas particulièrement exceptionnel. Les températures, elles, sont très froides mais ce ne sont pas des records. Par exemple, il gèle aujourd'hui en Floride. C'est tout à fait inhabituel puisque ça se produit environ une fois tous les dix ans. Donc ce n'est pas un record, mais c'est quand même très rare. Les hauteurs de neige sont très impressionnantes aussi. Voilà donc l'ampleur du phénomène qui a déjà créé des ruptures dans les réseaux et services de toutes sortes.

Est-ce que cela se produit plus régulièrement dans d'autres parties du monde ?

Oui bien sûr, sur toutes les grandes masses continentales et particulièrement sur l'est des grandes masses continentales. On a donc le même type de phénomène en Asie de l'Est et en Sibérie. On a aussi, dans une moindre mesure, ce type de phénomène en Europe. Mais quand l'air vient du pôle Nord en Europe, il a été tempéré par des masses d'air plus océaniques, par une traversée de l'Atlantique Nord où les températures sont plus douces, donc il a pu se réchauffer un petit peu. En France, il serait tout à fait difficile d'obtenir des températures aussi froides que ça. On a déjà vu ça par le passé malgré tout, mais c'est vraiment exceptionnel.

Au moment où on parle sans cesse de réchauffement climatique, ça peut déconcerter...

Les deux phénomènes cohabitent. Le réchauffement climatique diminue à la fois l'intensité et la fréquence des vagues de froid. Malgré tout, il ne la diminue pas aussi vite qu'il n'augmente l'intensité et la fréquence des vagues de chaleur en été. De ce fait là, il est toujours possible, notamment en Europe, d'avoir des grandes vagues de froid comme on a connu dans les années 1980. C'est moins probable aujourd'hui, mais ça reste possible. On peut le voir aujourd'hui aux Etats Unis avec cette tempête qui ramène des masses d'air polaire extrêmement froid très rapidement. D'une manière générale, les températures qui seront associées à ces phénomènes de tempête seront moins marquées dans le futur et le sont déjà dans le présent.