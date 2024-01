Accueil Monde Etats Unis d'Amérique Tempête de neige aux Etats-Unis États-Unis : la vague de froid se prolonge et affaiblit le pays Durée de la vidéo : 1 min États-Unis : la vague de froid se prolonge et affaiblit le pays Entre vent et neige, les États-Unis subissent de plein fouet la vague de froid qui traverse l'est et le centre du pays. Les déplacements sont compliqués et les revenus de nombreux employés sont touchés. - (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - P. Le Duff France Télévisions

Le blizzard souffle sur les plaines de l'État de New-York, aux États-Unis, vendredi 19 janvier. Dans le même temps, une épaisse couche de neige s'est accumulée depuis plus d'une semaine. La vague de froid qui touche le Midwest continue de sévir, jusqu'à causer la mort de 50 personnes à travers le pays. Dans tout le Midwest, et dans quasiment tout l'est du pays, les températures demeurent négatives, samedi, jusqu'au Texas. Les revenus impactés

"Si vous exercez dans un domaine qui vous oblige à être dehors, comme le bâtiment, l'industrie minière ou l'agriculture, c'est beaucoup plus difficile. Donc cela a un impact sur le revenu des ménages et sur la productivité", explique Tammy Carleton, économiste environnementale. Partout, le froid et la neige compliquent les déplacements, et les écoles sont contraintes de fermer. Les services météorologiques prévoient un redoux la semaine prochaine.

