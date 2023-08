Témoignage Incendies à Hawaï : "Les autorités n'ont pas su gérer", accuse un rescapé français

"J'ai participé en 23 ans à de multiples alertes aux feux", raconte un Français qui s'est installé à Hawaï, il y a plus de 20 ans. "Beaucoup auraient pu s'en sortir", assure-t-il.

La visite de Joe Biden à Hawaï lundi 21 août après les incendies qui ont fait plus d'une centaine de morts il y a deux semaines sur l'île de Maui, "va soulager tout le monde et calmer les inquiétudes", estime, au micro de franceinfo, Florian Bayol, un Français qui vit sur place depuis plus de 20 ans et a tout perdu dans les flammes. Les autorités "n'ont pas sû gérer (...) Beaucoup auraient pu s'en sortir sans être pris par le feu", déplore ce rescapé.

franceinfo : Qu'attendez-vous de la visite de Joe Biden sur place aujourd'hui ?

Florian Bayol : C'est assez symbolique, ça montre qu'il a un regard, un intérêt. Jusque-là, on se demandait où étaient les aides. Il y a beaucoup de problèmes par rapport aux supports internationaux. Hawaï est un État qui a été annexé par les États-Unis il n'y a pas si longtemps que cela [ndlr : en 1959]. Les habitants se demandent ce qu'il se passe, pourquoi ça prend du temps. La visite de Joe Biden va soulager tout le monde, calmer un peu les inquiétudes.

L'état de catastrophe naturelle décrété par Joe Biden a-t-il accéléré les choses concernant l'aide ?

Non, car la communauté réussit à réagir bien plus vite, comme chaque fois qu'il y a des catastrophes ou des ouragans. L'aide, c'est les protocoles, l'administratif, ça prend du temps. Pour refaire les papiers, ça prend du temps. Des gens sont impatients et se demandent ce qu'il se passe. C'est avec les petites cagnottes que les gens se débrouillent entre eux pour survivre, tout seuls, à la sauvette. Je dois passer par ça, car je n'ai eu droit pour l'instant qu'à un petit retour. J'espère que l'administration va réagir et permettre à tout le monde de se rétablir.

"Lahaina était une ville assez culturelle et ancienne. Les gens aimaient venir y voir les baleines. On essaie de la protéger. On n'a pas envie que ça devienne un Waikiki ou un Disneyland." Florian Bayol, un Français exilé à Hawaï à franceinfo

Le responsable de la gestion de crise a démissionné vendredi, notamment car les sirènes d'alarme n'ont pas fonctionné lors de l'incendie : du côté des habitants, attendez-vous des sanctions ?

Exactement. J'ai participé en 23 ans à de multiples alertes aux feux. Nous avions des plantations qui, avant, étaient arrosées régulièrement, mais maintenant qu'il n'y a plus rien, c'est prêt à prendre feu. Le responsable de la gestion de crise a expliqué qu'il n'a pas fait sonner les alarmes car il pensait que les gens allaient croire à un tsunami et donc monter vers les hauteurs où le feu faisait rage. C'est complètement faux. Ils ont sonné l'alarme quand on a eu l'alerte sur un missile [une fausse alerte début 2018]. Ils n'ont pas su gérer. Ils auraient pu sonner l'alarme d'une autre façon, beaucoup plus de gens seraient sortis et auraient compris qu'il y avait un danger. Je pense que beaucoup auraient pu s'en sortir sans être pris par le feu.

