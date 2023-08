Document franceinfo Incendies à Hawaï : "On a l'impression qu'on a survécu à une guerre", raconte un rescapé français

Un Français, qui vit à Hawaï depuis plus de 20 ans, témoigne des violents incendies qui touchent l'archipel américain depuis début août. "C'était méconnaissable, apocalyptique", raconte Florian Bayol qui a tout perdu dans les flammes.

"On a l'impression qu'on a survécu à une guerre, c'était méconnaissable, apocalyptique", raconte lundi 14 août sur franceinfo, Florian Bayol, un rescapé français qui vit à Hawaï depuis plus de 20 ans. Il a tout perdu dans les incendies qui ont fait déjà 96 morts à Maui. Il a dû quitter à la hâte sa maison pour échapper aux flammes il y a quelques jours. "Je suis arrivé aux environs de là où j'habitais, je ne reconnaissais rien. La seule façon de reconnaître la maison, c'est en voyant les armatures des lits de mes enfants avec les bureaux", a témoigné Florian Bayol.

franceinfo : Vous vivez depuis plus de 20 ans à Hawaï, il y a quelques jours, vous avez dû prendre la fuite pour quitter votre maison rapidement pour échapper au feu ?

Florian Bayol : C'était le soir et je me battais déjà intensément contre les éléments. J'étais dans mon jardin et j'ai baissé les bras. Tous mes arbres étaient tombés sur les toits des voisins et sur mon toit, sur mes barrières. Je suis rentré dans le salon, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit 'j'en peux plus j'arrive plus, j'arrive plus, je ne sais plus quoi faire'.

Je suis monté sur mon toit, je regardais la fumée et j'ai vu une explosion et j'ai compris que c'était le point de non-retour Florian Bayol, rescapé français vivant à Hawaï à franceinfo

Quand il y a des vents tellement rapides et un feu, on sait très bien que les pompiers sont très vite dépassés. Il n'y a aucun support aérien. On a décidé de fuir et j'ai prévenu mon voisinage mais j'aurais préféré rester. On n'a eu aucune sirène. J'ai parlé avec des amis qui m'ont dit qu'ils s'étaient retrouvés avec un mur de flammes de 40 pieds devant eux.

Certaines personnes n'ont eu aucun signal d'alerte, aucune sirène n'a retenti. Vous n'avez eu aucun message à la radio ou à la télé dans les minutes qui précédaient l'incendie ?

On était dans le silence complet. Aucune police n'était sur le terrain. Il n'y avait que les pompiers qui se battaient. Et pourtant, quand il y a eu l'ouragan Lane [en 2018] on avait demandé qu'ils sonnent l'alarme en cas de un feu.

Le 14 août 2023, le bilan des incendies à Hawaï approche les 100 morts. (FLORIAN BAYOL)

Dans quel état avez-vous retrouvé votre habitation si vous avez pu revenir sur les lieux ?

C'est impressionnant. Je suis descendu de la colline et je ne reconnaissais rien. Je suis arrivé aux environs de là où j'habitais, je ne reconnaissais rien. La seule façon de reconnaître la maison, c'est en voyant les armatures des lits de mes enfants avec les bureaux. C'est là que j'ai compris que c'était la chambre de mes enfants.

La ville est fabriquée en bois, tout a pris feu Florian Bayol, rescapé français vivant à Hawaï à franceinfo

Les seules choses qui restaient, c'étaient les carcasses de voitures et quelques murs. Sinon, c'était méconnaissable, apocalyptique. On a l'impression qu'on a survécu à une guerre.

Comment vivez-vous à Hawaï et que pensez-vous faire dans les jours à venir ?

Je suis chez des amis, des Français que je connais depuis très longtemps. Ils m'ont hébergé. Ils ont un organisme qui a permis de mobiliser des dons et nous avons pu ravitailler deux convois de camions et cinq bateaux. On a réussi à faire des dons d'eau, de nourriture, de gaz et d'essence. Mais je me suis oublié et quand je suis rentré je me suis rendu compte que j'avais le même short et le lendemain je me suis dit qu'il fallait que je me mette des choses de côté. C'était un peu gênant mais il fallait que je me serve aussi dans les points de dons.