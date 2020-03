Sports extrêmes : un Américain traverse un volcan actif sur un fil

C'est son exploit le plus retentissant à ce jour. L'acrobate Nick Wallenda a traversé, mercredi 4 mars, le cratère du volcan Masaya au Nicaragua, à une hauteur de 635 mètres, sur une corde de 550 mètres de long. Cet Américain de 41 ans, originaire de Floride, a réalisé cet exploit en seulement 31 minutes. Pour se prémunir des émanations de gaz toxiques, il a été contraint de porter un masque à gaz. "Je ne peux pas respirer ces gaz, parce qu'ils absorbent tout l'oxygène présent dans l'air", avait-il expliqué avant de se lancer.

Le premier homme à traverser les chutes du Niagara sur un fil

Ce n'est pas tout à fait une première pour Nick Wallenda. Dans sa carrière, il a déjà franchi les chutes du Niagara, à la frontière entre le Canada et les États-Unis, en 2012, une première historique. Un an plus tard, il avait traversé le Grand Canyon, dans le sud des États-Unis.