Space X part à la conquête de l’espace

C’est un acteur qui commence à prendre une ampleur considérable dans la course aux étoiles. La société Space X continue de se développer pour conquérir l’espace, à l’image de sa mission réussie dimanche 2 août. "C’est la toute première fois que des astronautes voyagent dans l’espace à bord d’un véhicule privé. Et cette prouesse historique, elle est rendue possible grâce au partenariat entre la Nasa et Space X", souligne la journaliste Lise Vogel.

Des ambitions démesurées

À l’image de son fondateur Elon Musk, Space X se fait remarquer par ses projets très ambitieux. La firme américaine veut envoyer trois touristes dans l’espace dès 2021. La mission est déjà programmée. En 2023, elle voudrait en envoyer sur la Lune, puis sur Mars en 2024. "La volonté du milliardaire, c’est de faire de l’humanité une espèce multi-planétaire", analyse Lise Vogel.

Le JT

Les autres sujets du JT