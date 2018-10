Sécheresse : comment expliquer la situation exceptionnelle ?

Record de chaleur battu pour un mois d'octobre. "La situation est exceptionnelle sur l'ensemble de la France", détaille la journaliste Chloé Nabédian qui précise qu'il y a un déficit de pluie que les trois quarts du territoire depuis le début de l'automne. "Nous sommes à 96% par exemple à Paris, 76% du côté de Lyon (Rhône)", illustre-t-elle. "A contrario les dramatiques épisodes méditerranéens ont déversé cette fois-ci trop de pluie, relève la journaliste. Par exemple à Perpignan, nous avons un excédent de 228%." Avant d'ajouter : "Nous allons prendre un peu de recul sur ces chiffres, cela fait déjà quatre mois que les sols en France manquent d'eau et c'est cette longévité qui nous interpelle."

L'hypothèse du jet-stream

Comment expliquer cela ? Le jet-stream est l'une des hypothèses avancées par les scientifiques. "Le courant de jet est un bandeau de vent situé en altitude, à 10 000 mètres au-dessus de nous et qui ceinture l'air froid du nord de la planète, détaille Chloé Nabédian. Mais parfois le jet-stream ondule, ce qui permet à l'air chaud de remonter beaucoup plus que prévu et à l'air froid de descendre plus au sud." C'est donc ce qui explique qu'il fasse plus chaud chez nous que prévu et plus froid aux États-Unis.