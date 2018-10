Sécheresse : le manque d'eau redessine les paysages de France

En Alsace, une rivière est totalement asséchée. De loin, on pourrait croire à un chemin de pierre arboré. Le Doubs offre un paysage caillouteux où l'eau n'est aujourd'hui qu'un souvenir. Certains cours d'eau ne sont plus que de minces filets. Depuis quatre mois, la sécheresse redessine notre environnement. Le débit du Doubs est dix fois plus faible que d'habitude et laisse même voir un canyon là où d'ordinaire les rochers ne font qu'affleurer. Les habitants et touristes sont impressionnés, ils découvrent la profondeur du Doubs. Au cœur du massif des Vosges, le lac de Kruth-Wildenstein se réduit comme peau de chagrin. Il est rempli à seulement un tiers de sa capacité.

Des sols totalement asséchés

Le pays manque cruellement d'eau. Près d'Amiens (Somme), dans certains champs, la terre est tellement sèche qu'elle laisse apparaître d'impressionnantes crevasses. L'agriculteur plonge son bras sans pouvoir en toucher le fond. Ce sont les conséquences d'un mois d'octobre estival. C'est même l'un des plus chauds depuis un siècle.

