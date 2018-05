Qui est Dimitrios Pagourtzis, le tireur présumé de la fusillade dans un lycée texan ?

Dimitrios Pagourtzis, un adolescent de 17 ans, est soupçonné d'avoir tué dix personnes et blessé dix autres, vendredi, dans son lycée de Santa Fe (Texas).

C'est dans son propre lycée de Santa Fe que Dimitrios Pagourtzis, 17 ans, est soupçonné d'avoir perpétré un carnage. L'auteur présumé de la fusillade a été arrêté et incarcéré pour les dix meurtres sans possibilité de caution, a annoncé le bureau du shérif du comté de Galveston sur sa page Facebook. D'autres charges devraient être retenues contre lui. D'après des messages retrouvés sur son ordinateur et son portable, l'adolescent avait prévu de commettre cette fusillade. Franceinfo récapitule ce que l'on sait sur lui.

Un élève "discret" et victime de harcèlement

Scolarisé depuis 2015 dans ce lycée de Santa Fe, il devait obtenir son diplôme l'année prochaine. Le New York Times (en anglais) relève que "de bien des manières, Monsieur Pagourtzis faisait partie intégrante de la communauté de Santa Fe". Membre de l'équipe de football américain du lycée, inscrit au tableau d'honneur, impliqué avec sa famille dans l'Eglise orthodoxe grecque de la ville... Pour de nombreux témoins, les actes du jeune homme restent incompréhensibles.

Un lycéen a indiqué à une chaîne locale que Dimitrios Pagourtzis était victime de harcèlement scolaire. "Les entraîneurs le harcelaient et l'insultaient, et il n'avait pas beaucoup d'amis", a-t-il relevé. Un second élève, coéquipier du suspect, a lui aussi raconté que le jeune homme "restait dans son coin. Il avait quelques copains mais il ne parlait pas trop aux gens".

Citée par le New York Times, Valerie Martin, ancienne professeure de Dimitrios Pagourtzis, affirme n'avoir vu aucun signe chez son élève. Elle le considérait comme un adolescent brillant et "discret, mais pas discret dans le sens d'un comportement bizarre". Aidan Gomez, élève du lycée interrogé par CNN, confirme la discrétion de Dimitrios Pagourtzis : "Il m'aimait pas vraiment interagir avec les autres étudiants."

Contrairement à Parkland, contrairement à Sutherland Springs, il n'y avait pas ce genre de signaux d'alerte.Greg Abbott, gouverneur du Texasen conférence de presse

Une passion pour les armes à feu

Selon les autorités, le jeune homme avait publié récemment sur Facebook la photo d'un t-shirt noir où étaient inscrits les mots "Né pour tuer". Les publications de Dimitrios Pagourtzis dénotaient une fascination pour la violence, avec notamment plusieurs photos d'armes à feu et d'équipement militaire orné de symboles suprémacistes blancs.

SUIVI - Selon plusieurs médias américains, le suspect dans la fusillade à #SantaFe a été identifié comme Dimitrios Pagourtzis, 17 ans. Le bilan est d'au moins 10 morts. Des explosifs ont été retrouvés dans le lycée. (CNN - Buzzfeed) https://t.co/7plREscwV2 pic.twitter.com/dkgZz7cMq6 — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 18 mai 2018

D'après le gouverneur du Texas, "il s'agit peut-être des seuls, et en tout cas des plus marquants, signes avant-coureurs". Tristan Patterson, 16 ans et ami du tireur présumé, raconte à Associated Press (en anglais) que celui-ci aimait les jeux vidéo de guerre et qu'il parlait parfois d'armes à feu qu'il aimait ou qu'il voudrait posséder. "Il n'a jamais évoqué le fait de tuer quelqu'un", ajoute-t-il.

Par ailleurs, le jeune homme avait indiqué sur son profil Facebook qu'il souhaitait rejoindre l'armée dès 2019, au sein des Marines. L'adolescent n'avait pas de casier judiciaire et était inconnu des services de police.

Des motivations encore inconnues

Comment Dimitrios Pagourtzis a-t-il réussi à s'armer ? D'après les premiers éléments de l'enquête, révélés par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, le jeune tireur a récupéré un fusil à pompe et un revolver appartenant à son père.

Selon mes informations, le tireur a récupéré ces deux armes auprès de son père (…) Son père possédait ces armes légalement. Je ne sais pas s'il était au courant que son fils les avait récupérées.Greg Abbott, gouverneur du Texasen conférence de presse

Les enquêteurs doivent maintenant déterminer les motivations du jeune homme, qui a aussi fait usage d'explosifs dans le lycée et aux abords du campus. Les premiers éléments montrent qu'il avait préparé son attaque. Buzzfeed (en anglais) relève que, dans un procès-verbal transmis au tribunal, "Dimitrios a suggéré qu'il n'avait pas tiré sur les étudiants qu'il aimait bien afin qu'ils puissent raconter son histoire".

Enfin, alors qu'il voulait se donner la mort, "il s'est finalement rendu et a reconnu qu'il n'avait pas le courage de se suicider", a expliqué le gouverneur du Texas. Le jeune homme a été inculpé pour meurtre, un crime passible de la peine de mort au Texas.