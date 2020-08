Washington offre 10 millions de dollars pour l'arrestation d'acteurs interférant dans l'élection présidentielle

L'époque des westerns est révolue et les chasseurs de primes ont désormais la tâche de sauver les élections. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis jusqu'à 10 millions d'euros pour toute information permettant d'identifier ou de localiser "toute personne qui, agissant selon les ordres ou sous le contrôle d'un gouvernement étranger, interfère dans les élections américaines".

Les Etats-Unis encouragent donc toute personne disposant d'informations sur des ingérences étrangères dans les élections américaines, "par le biais de certaines cyberactivités illégales", à contacter le gouvernement américain ou l'ambassade des Etats-Unis la plus proche, a précisé le département d'Etat dans un communiqué (en anglais), mercredi 5 août.

