VIDEO. Primaires américaines : "Il y a un espoir qui se lève à l'ouest" avec Bernie Sanders, estime François Ruffin

"Il y a un espoir qui se lève à l'ouest", a déclaré François Ruffin, député La France insoumise de la Somme, mercredi 4 mars sur franceinfo, à propos des primaires démocrates, estimant que Bernie Sanders "a des chances de l'emporter" aux États-Unis.

Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, a effectué un spectaculaire retour en force dans la course à l'investiture démocrate pour affronter Donald Trump, même si son rival Bernie Sanders a résisté, à l'occasion du "Super Tuesday". "Il y a un Joe Biden qui accepte l'argent des multinationales et un Bernie Sanders qui le refuse. Quand on a l'argent, c'est plus facile que quand on a les gens", a ajouté François Ruffin.

Ce que j'espère, c'est qu'on ait un mouvement qui renverse la dynamique qui s'est mise en place dans les années 80, avec l'arrivée de Ronald Reagan et du grand bond en arrière libéral. François Ruffin à franceinfo

"Ce que j'espère, c'est qu'on ait un souffle qui revienne des États-Unis et qui nous amène une dynamique dans la durée qui soit autre chose que la réforme des retraites", a déclaré François Ruffin.