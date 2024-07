Tentative d'assassinat contre Donald Trump : qui sont les autres victimes ?

Installé sur le toit d'un hangar surplombant le meeting électoral organisé à Butler, en Pennsylvanie (Etats-Unis) samedi 13 juillet, Thomas Matthew Crooks a tenté d'assassiner Donald Trump. Un tir a touché le président à l'oreille, tandis que d'autres ont tué un spectateur et blessé deux personnes. Quelques heures après les événements, les Etats-Unis ont découvert les identités des blessés et de l'homme tué au cours de l'attaque.

"Nous avons perdu un compatriote pennsylvanien hier soir, Corey Comperatore", a déclaré dimanche le gouverneur de l'Etat, Josh Shapiro, lors d'une conférence de presse, a rapporté l'AFP. Présent avec son épouse et ses filles au rassemblement organisé par le candidat républicain, Corey Comperatore "est mort en héros", selon l'élu démocrate. "Sa femme m'a dit qu'il s'était jeté sur sa famille pour la protéger" a précisé Josh Shapiro.

"Ce qu'il y a de meilleur en nous"

Touché à la tête, il semble être mort sur le coup, raconte Joseph, un témoin à la chaîne de télévision américaine NBC. Le pompier volontaire, qui travaillait dans une entreprise de fabrication de plastique, selon le New York Times, était "ce qu'il y a de meilleur en nous, que sa mémoire puisse être une bénédiction", a poursuivi Josh Shapiro, précisant que les drapeaux de l'Etat seraient mis en berne en son honneur. "Il était un grand partisan de l'ancien président" Donald Trump, et il était "très heureux d'être avec lui hier soir", toujours selon le gouverneur.

Le père de deux enfants qui venait d'avoir 50 ans, avait partagé sur le réseau social X vendredi son intention d'assister au rassemblement de campagne du candidat républicain. A la question "qu'est-ce que vous avez de prévu pour ce week-end ?" posée par un compte qu'il suivait, cet habitant de la petite commune de Sarver a répondu : "Meeting de Trump ! Butler, en Pennsylvanie".

L'état de santé des deux blessés est stable

Interrogé par la chaîne NBC News, l'un de ses voisins, Paul Hayden le décrit comme "un gars facile à vivre". "Il savait que j'étais fan de Biden, je savais qu'il était fan de Trump (...). Mais nous n'avons jamais laissé cela s'immiscer entre nous", a-t-il expliqué au média américain. Dans un message publié sur son compte Facebook, sa sœur, Dawn Comperatore Schafer, lui a rendu hommage, rapporte la radio NPR : "C'était un héros qui protégeait ses filles. Sa femme et ses filles viennent de vivre l'impensable et l'inimaginable." Elle a ensuite effacé son message, précise le média.

Dans un communiqué publié dimanche, les autorités locales ont fait état de deux autres blessés, deux hommes, tous les deux originaires de Pennsylvanie. Admis à l'hôpital général d'Allegheny à Pittsburgh samedi, leur état de santé est stable. Le plus jeune, David Dutch, est âgé de 57 ans. D'après le New York Times, cet ancien Marine, soutien de l'ex-président républicain, souffre de lésions au foie et de côtes cassés. L'autre personne blessée est James Copenhaver, un retraité âgé de 74 ans inscrit comme un électeur démocrate.

A la suite de cette tentative d'assassinat, une page visant à lever des fonds sur le site GoFundMe a été créée. Elle a récolté plus de 3,5 millions de dollars lundi matin. "Tous les dons seront versés à ces fiers Américains pendant leur deuil et leur convalescence", a écrit sur le site Meredith O'Rourke, directrice financière de la campagne de Donald Trump et organisatrice de la cagnotte numérique.