Retrait de Joe Biden : a-t-il renoncé trop tardivement ?

Joe Biden renonce à la campagne présidentielle, trois semaines après son débat manqué contre Donald Trump, où il était apparu confus et très fatigué. Depuis, la pression était très forte dans le camp démocrate pour demander son retrait.

Lors de son débat avec Donald Trump, Joe Biden balbutiait et perdait le fil de ses propos. Quelques jours plus tard, il annonçait Vladimir Poutine au lieu du président ukrainien. Ces derniers jours, il renvoyait l’image d’un chef d’État victime de défaillance physique et cognitive. Dimanche 21 juillet, il a finalement annoncé renoncer à la course à la Maison-Blanche. Est-ce trop tard ? "Un désastre pour le parti démocrate en termes de communication", estime Keith Nahigian, expert de l’élection présidentielle américaine.

"On est prêt à avoir une femme présidente"

Devant la Maison-Blanche, le scepticisme ne l’emporte pas. Certains électeurs démocrates voient dans le renoncement de Joe Biden une forme de courage, et se disent que gagner face à Donald Trump est encore possible. "On est prêt [à avoir une femme présidente], et on est derrière Kamala", assure une femme. D’autres estiment qu’il reste suffisamment de temps pour réfléchir à une alternative.