Sao Tomé-et-Principé : la beauté sauvage des "îles chocolat"

Cap sur l'un des plus petits pays du monde : Sao Tomé-et-Principé, au large du Gabon, est une île perdue au milieu de l'Atlantique. Outre ses plages de rêve et sa nature sauvage, l’un des joyaux de ce territoire méconnu est la production de cacao.

Quand les nuages se dissipent, c’est d’abord la nature qui surprend : 600 espèces de plantes endémiques, et des pans de forêt primaire, intacts. Ensuite, ce sont les plages qui émerveillent. L’île de Sao Tomé-et-Principé, volcanique et tropicale, est l’un des plus petits pays du monde, au milieu du golfe de Guinée. Trois amies portugaises entament une randonnée de trois heures, qui les conduira jusqu’à la "plage céleste". "Elle est très isolée, et on ne peut y accéder que par des sentiers", explique le guide, Brice Primo Monteiro.

La cacao, trésor du pays

En chemin, Brice révèle également certains secrets de la forêt, comme des plantes médicinales ou des fougères arborescentes. De l’autre côté de l’île principale, quelques visiteurs arrivent sur une crique. Sous l’eau, le spectacle est total. Le pays est réputé pour ses sites de plongée, entre les raies et les murènes. On trouve également plusieurs espèces d’hippocampes, dont certaines ne vivent qu’ici.

Sao Tomé-et-Principé cache par ailleurs un autre trésor : le cacao, qui a fait la réputation du pays. Grace au climat et aux sol volcanique, les fèves récoltées sont parmi les meilleures au monde. Elles sont séchées, triées, torréfiées, et chaque variété a ses arômes distincts. L’immense majorité est exportée, mais une partie reste sur l’île, pour être transformée directement en chocolat.