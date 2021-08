Sao Tomé-et-Principe : un archipel à la nature sauvage et préservée

France Télévisions vous emmène à la découverte de l'archipel de Sao Tomé-et-Principe, dans l'océan Atlantique, à travers une jungle luxuriante et un espace préservé.

L'archipel de Sao Tomé-et-Principe est un ensemble de trois îles perdues dans l'océan Atlantique. Sur ces terres qui allient roches volcaniques et forêts vierges, cascades et pics rocheux, la nature est restée à l'état sauvage. Ce jour-là, un groupe de touristes américains a décidé de découvrir ces îles à pied. Jean-Maxime Guyot, un Français qui habite ici depuis cinq ans, sera leur guide. Une randonnée de sept à huit heures les attend dans ce climat équatorial et au milieu de cette forêt dense.

Traverser une rivière à la nage

Dans cette jungle, les visiteurs sont coupés du monde. Ils découvrent de nombreuses espèces de plantes. Pour traverser une rivière, ils vont devoir nager et utiliser un radeau en bambou pour transporter leurs sacs. Pour se restaurer, il existe des rossa, fermes coloniales construites par les Portugais, qui se sont enrichis grâce au café et au cacao de ces îles. Le chef Joao Carlos Silva y sublime des produits venant de la forêt et de la mer. Chacune de ses assiettes est une œuvre d'art.