Présidentielle américaine 2024 : comment la noix de coco est devenue un symbole viral de ralliement pour Kamala Harris

Un fruit devenu politique. Depuis que la vice-présidente américaine Kamala Harris a été propulsée dans la course à la Maison Blanche, les noix de coco ont envahi les réseaux sociaux aux Etats-Unis. "Madame la vice-présidente, nous sommes prêts à aider", a ainsi écrit sur X le sénateur de Hawaï, Brian Schatz, lundi 22 juillet.

Madam Vice President, we are ready to help. pic.twitter.com/y8baSx44FL

Cette image fait référence à une ancienne déclaration de la démocrate. L'an dernier, alors qu'elle s'exprimait sur l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation, elle a conclu son discours par l'anecdote suivante. "Ma mère était parfois un peu stricte avec nous et nous disait : 'Je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous, les jeunes. Vous croyez que vous venez de tomber d'un cocotier ?'", a confié l'ancienne sénatrice en éclatant de rire.

Jugée incompréhensible et sans lien évident avec le sujet, la déclaration avait été moquée, devenant une première fois virale. Puis durant la campagne, le cocotier est devenu un symbole de soutien à Kamala Harris, avec des internautes utilisant des jeux de mots, émoticones et images de noix de coco pour presser Joe Biden de se désister au profit de sa vice-présidente. Depuis le retrait de ce dernier, le cocotier connaît une nouvelle heure de gloire.

Le gouverneur de l'Etat de l'Illinois, JB Pritzker, qui soutient Kamala Harris, a réagi à des informations de presse sur ses propres ambitions politiques en écrivant sur X : "Vous croyez que je viens de tomber d'un cocotier?". Cette viralité illustre également l'enthousiasme suscité chez de nombreux jeunes démocrates –du moins sur les réseaux sociaux– par l'irruption de la responsable politique de 59 ans sur la scène, alors que cet électorat échappait de plus en plus à Joe Biden.

Elle a déjà semble-t-il été adoubée par la pop star Charli XCX, qui a écrit sur X dimanche "kamala EST brat" (sic). brat, le titre de son dernier album, décrit selon la chanteuse "cette fille qui est un peu bordélique et aime faire la fête et peut-être dire des choses bêtes parfois".

why did I stay up till 3am making a von dutch brat coconut tree edit featuring kamala harris and why can’t I stop watching it on repeat pic.twitter.com/hqcmerD1Pb