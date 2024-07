Présidentielle américaine 2024 : où se situe Kamala Harris dans les sondages face à Donald Trump ?

Après le retrait de Joe Biden de la course présidentielle, dimanche 21 juillet, Kamala Harris, est en bonne position pour être la candidate du camp démocrate. Mais alors que l'élection aux Etats-Unis a lieu dans moins de quatre mois, où se situe la vice-présidente dans les sondages par rapport à Donald Trump ?

Aucun sondage n'a pour l'heure été réalisé après l'annonce de désistement de Joe Biden. Depuis le débat raté de Joe Biden contre Donald Trump, Kamala Harris a toutefois été testée dans plusieurs enquêtes, alors que de plus en plus de voix démocrates demandaient à Joe Biden de renoncer à être candidat à sa réélection.

Kamala Harris proche de Joe Biden

Le sondage le plus récent, celui de CBS News-YouGov, réalisé entre le 16 et le 18 juillet, Donald Trump devance de trois points Kamala Harris (51% contre 48%). D'autres, réalisés plus tôt en juillet, ont aussi testé l'hypothèse d'une candidature de Kamala Harris. Dans celui de NBC News, conduit du 7 au 9 juillet, Kamala Harris est créditée de 45% des suffrages, deux points derrière Donald Trump. Un autre sondage Fox News (PDF), dont les données ont été récoltées du 7 au 10 juillet, estime, lui, la vice-présidente à 48%, un point derrière Donald Trump. Ces intentions de vote s'avèrent proches, voir très légèrement au-dessus de celles de Joe Biden.

"C'est le lot des vice-présidents, qui défendent le même bilan que le président", estime Ludivine Gilli, directrice de l'observatoire Amérique du Nord de la Fondation Jean Jaurès, à franceinfo. "Il faut voir comment les enquêtes d'opinion vont évoluer après le retrait de Joe Biden", ajoute l'historienne. Il est possible que Kamala Harris "bénéficie dans un premier temps d'un bonus dans les enquêtes d'opinion". "Reste à savoir si son investiture sera effectivement décidée par le Parti démocrate, et comment vont se dérouler les premières semaines de la campagne", souligne Ludivine Gilli.

En tête dans certains "Swing States"

Certains sondages estiment tout de même qu'elle pourrait faire mieux que Joe Biden, notamment dans certains "Swing States", les "Etats pivots", qui penchent d'un côte ou de l'autre selon les élections, et qui détiennent la clé du scrutin. Dans un sondage du New York Times/Siena College, la vice-présidente est créditée de meilleures intentions de vote en Pennsylvanie où 47% des sondés ont répondu qu'ils voteraient pour Kamala Harris, contre 45% pour Joe Biden. La candidature de la vice-présidente rapproche ainsi un peu plus le camp démocrate des 48% d'intention de vote dont est crédité Donald Trump dans cet état.

En Virginie, où le candidat du camp républicain s'approchait des intentions de vote démocrates, avec 45% contre 48% pour Joe Biden, Kamala Harris creuse l'écart avec 49% pour sa candidature contre 44% pour celle de Donald Trump.

"Une élection serrée"

Sur la base d'une moyenne des six derniers sondages nationaux non partisans ayant testé Kamala Harris, CNN conclut à "une élection serrée" dans le cas d'un affrontement entre la vice-présidente et Donald Trump. "Les résultats montrent que Trump détient 48% de soutien dans la moyenne des six sondages récents testant la confrontation, tandis que Harris en détient 47%", analyse CNN.

Selon l'agrégateur de sondages de la chaîne ABC, seuls quelques sondages ont placé Kamala Harris devant Donald Trump. L'enquête réalisée par Ipsos pour le Washington Post et ABC News réalisé entre le 5 et 9 juillet crédite en effet Kamala Harris de 49% des suffrages, deux points devant Donald Trump. Joe Biden et le candidat conservateur étaient eux ex æquo à 46% selon ce même sondage.