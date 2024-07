Reportage Tee-shirt, casquettes, pins... Aux États-Unis, la folie des goodies politiques en pleine campagne présidentielle

Simple souvenir pour certains, outil de propagande pour d'autres et manne financière pour les candidats, les goodies s'arrachent aux États-Unis en pleine campagne présidentielle. Les élections sont en effet des moments lucratifs où casquettes, t-shirts ou pins à l’effigie des candidats se vendent comme des petits pains.

À Washington, à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche, le magasin de souvenirs n'a pas encore eu le temps de mettre tous ses produits à jour. Devant la caisse, une étagère de tee-shirts consacrés à Donald Trump, et une autre au président sortant.

Les produits "Kamala" en attente

"En ce moment, nous vendons les deux. L'exemplaire de Biden est toujours en rayon, mais nous essayons aussi d'y faire entrer Kamala", explique Mario, le patron. L'équipe de campagne de Kamala Harris vend déjà des exemplaires présidentiels 2024, mais ailleurs, difficile d'en trouver. Pas même chez Wang, un grossiste au nord de la ville, débordé au milieu des cartons remplis de pins, aimants et casquettes. "Les clients veulent acheter les marchandises du candidat pour lequel ils vont voter. On est vraiment davantage occupés pendant les élections", constate-t-il.

Après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, un tee shirt portant la photo du candidat oreille en sang et poing levé a rapidement été mis en vente. (WILLY MOREAU - FRANCEINFO)

Les commandes évoluent au fur et à mesure de la campagne. Léandre est vendeur et vient se réapprovisionner avant un événement pro Trump. "Le nouveau tee-shirt, celui après la tentative d'assassinat, c'est le plus en vogue en ce moment", explique-t-il. Un tee-shirt sur lequel on voit l'ex-président candidat l'oreille en sang, le poing levé et vendu 10 euros pièce. "C'est le seul tee-shirt que je vende en ce moment", dit-il."Trump est le meilleur vendeur, Kamala, je ne sais pas encore".

Ces goodies représentent un business colossal : un tiers des Américains comptent acheter un produit en lien avec les élections.