Reportage "Le vote latino en Pennsylvanie pourrait faire la différence" : les Latino-Américains de plus en plus séduits par Trump

Le bureau d’enregistrement sur les listes électorales vient d’ouvrir, au cœur du quartier latino et pauvre de Centro de Oro, au nord de Philadelphie. Juste en face, Will Gonzales et son association Ceiba, ont installé leur local d’où ils incitent les habitants à aller voter, le 5 novembre prochain. L'Etat de Pennsylvannie dans lequel ils se trouvent fait partie de ces "swing states" ou "Etats-clé" dont le scrutin sera décisif. "Le vote latino en Pennsylvanie pourrait être celui qui fera la différence pour un parti ou pour l’autre", confirme-t-il.

"La route vers la Maison Blanche passe par ici, et la communauté latino en particulier doit jouer un rôle décisif parce qu’elle ne cesse de grossir" ajoute Will Gonzales. Chaque année plus d’un million de jeunes latino-américains acquièrent le droit de vote aux Etats-Unis et leurs voix pourraient changer la donne électorale. "Il y a vingt ans, entre 70 et 80% du vote latino allait aux démocrates, mais aujourd’hui c’est plutôt 60/40", détaille Will Gonzales.

Cette érosion du vote démocrate, Julia Ribera la constate aussi. Elle travaille pour le Congrès des Latinos Unis, une autre association du quartier et elle voit bien les efforts déployés par la campagne Trump auprès des très nombreux Porto-Ricains de Pennsylvanie :

"Donald Trump a invité à un de ses meetings en Pennsylvanie deux chanteurs de reggaeton très populaires, et ça a fait beaucoup réagir les Portoricains ici, en bien comme en mal, de voir qu’ils soutenaient Trump". Julia Ribera, de l'association "Congrès des Latinos Unis" à franceinfo

Les dernières études d’opinion montrent que les femmes de la communauté latino restent très pro-démocrates, mais que les jeunes hommes pourraient se laisser tenter par le vote Trump. Denise, qui travaille dans le quartier, a du mal à y croire : "Je ne crois pas que Trump convainque qui que ce soit dans ce quartier, ou en tous cas pas grand monde. Ou alors des gens qui n’ont pas conscience de ce qu’ils ont à y perdre, dit-elle. Tous les gens que je côtoie ici, ou en tout cas au moins 80% d’entre nous, on votera tous pour Kamala".

Et c’est bien là tout l’enjeu : si la grande majorité des Latino-Américains reste fidèle à la candidate démocrate, il pourrait suffire que quelques dizaines de milliers de voix arrachées par Donald Trump pour lui donner la victoire, en Pennsylvanie et au niveau national.