C'était son premier meeting depuis la tentative d'assassinat le 13 juillet à Butler, en Pennsylvanie. Donald Trump, qui vient d'être désigné candidat à la présidentielle par les républicains, était à Grand Rapids dans le Michigan samedi.

Ce meeting est l'occasion de constater à quel point la tentative d'assassinat est devenue culte : l'image du candidat républicain, l'oreille en sang et le poing levé, est partout. "C'est le t-shirt que je vends le plus en ce moment, assure un vendeur, parce que c'est le mec le plus solide du monde."

"Qui se fait tirer dessus et continue à vouloir parler aux gens ?" Un vendeur pro-Trump à franceinfo

Un homme lui achète une casquette rouge "Make America great again" 26 dollars, il a mis un pansement sur son oreille comme Donald Trump, "par solidarité", lance-t-il. Il y a même des statues en plastique réalisées grâce à une imprimante 3D, qui représentent cet instant. "Je pense que c'est l'un des moments les plus importants de l'histoire des États-Unis, vraiment mythiques, s'enthousiasme Joe, 26 ans. J'avais une table pleine ce matin, tout est parti. Je vends ça 20 dollars la petite, la moyenne pour 40."

Parler aux travailleurs déclassés

Pour les supporters de Donald Trump, si leur candidat est ici, c'est grâce "à Dieu qui lui a sauvé la vie, qui contrôle le monde". Exactement ce que dit et répète Donald Trump quand il arrive sur scène. Il attribue sa survie à la "grâce de Dieu". Trump s'adresse ici à une population qui se sent déclassée avec, à ses côtés, pour son premier meeting, son colistier J. D. Vance, sénateur de l'Ohio, qu'il présente comme un homme proche des "travailleurs", "ceux qui travaillent dur et qui n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être".

Le discours touche Dakota, qui a fait deux heures de route pour voir ce meeting. "Je n'ai jamais vu un seul démocrate me donner un meilleur salaire ou plus de bénéfices alors qu'ils disent être pour les ouvriers. Trump, lui, en fait plus pour l'Amérique et ses citoyens, l'argent dans ma poche paraît plus lourd." Donald Trump n'a pas choisi le Michigan par hasard : c'est un État-clé, un swing state qui peut faire basculer l'élection.