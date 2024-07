"Il a mon soutien inconditionnel" : quand les anciens adversaires de Donald Trump se rallient à lui à la Convention du parti républicain

Dans la course à la présidentielle américaine, l'heure est à l'unité du côté des républicains. Quelques jours après la tentative d'assassinat sur l'ancien président et actuel candidat Donald Trump, les anciens ennemis sont devenus des soutiens inconditionnels. Ils ont pu le montrer pendant leur prise de parole, mardi 16 juillet, au deuxième jour de la Convention du parti républicain. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, très vite éjecté de la primaire, a défendu Donald Trump mais aussi Nikki Haley, qui avait tenu plus longtemps dans la course.

Quelques sifflets se sont fait entendre quand elle est montée sur scène, mais l'ancienne ambassadrice à l'ONU y met un terme d'entrée. "Mes chers républicains, Donald Trump m'a demandé de parler à cette convention au nom de l'unité. Je voudrais d'abord être très clair : Donald Trump a mon soutien inconditionnel. Point."

Une convention "100% derrière Trump"

L'allégeance de l'ancienne adversaire est totale, alors elle tente de convaincre ceux qui avaient voté pour elle aux élections."Nous devrions admettre que certains Américains ne sont pas d'accord avec Donald Trump 100% du temps. J'en ai connu. Et je veux m'adresser à eux ce soir."

"Vous n'avez pas à être d'accord avec Trump à 100% pour voter pour lui." Nikki Haley à franceinfo

Message d'unité reçu cinq sur cinq dans le public. "Je pense que son discours marque un tournant, assure Barbara, déléguée du Nebraska. C'était un grand appel à l'unité. Il est notre candidat et je pense que tout le monde est derrière Trump. C'est une convention à 100% derrière Trump."

Dans son fauteuil en tribune, l'intéressé savoure et prend tout de même la peine de se lever à la fin pour applaudir.