Primaires démocrates aux Etats-Unis : Joe Biden empoche de larges succès dans trois Etats

En lice face à son rival socialiste Bernie Sanders, l'ancien vice-président Joe Biden a remporté haut la main, mardi, les primaires démocrates en Floride, en Illinois et en Arizona.

Un tiercé gagnant. L'ancien vice-président Joe Biden a empoché de larges succès face au socialiste Bernie Sanders, lors des trois primaires démocrates organisées mardi 17 mars. Il creuse ainsi un écart quasi définitif avec son rival dans la course à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain.

Après la Floride et l'Illinois, l'ancien numéro deux de Barack Obama a également remporté la victoire en Arizona, lors d'une journée électorale perturbée par le nouveau coronavirus. Joe Biden a empoché mardi soir une série de victoires décisives, devançant Bernie Sanders de près de 40 points de pourcentage en Floride, de plus de 20 points en Illinois et de plus de 10 en Arizona.

"Unifier ce parti puis unifier la nation"

Le triomphe de Joe Biden semble indiquer que les démocrates sont prêts à s'unir derrière un candidat afin de se focaliser sur le scrutin du 3 novembre face à Donald Trump. Il alimente aussi les questions sur l'avenir de la campagne de Bernie Sanders. Car il paraît désormais peu probable que le champion de la gauche parvienne à inverser la tendance. Mais le marathon des primaires démocrates va marquer une pause de plusieurs semaines sans vote, à cause du coronavirus.

S'exprimant sur un ton austère depuis son domicile de l'Etat du Delaware, Joe Biden, 77 ans, a déclaré que l'épidémie de coronavirus nécessitait un leadership de la part de la Maison Blanche. "Mon objectif en tant que candidat à la présidence [est] d'unifier ce parti puis d'unifier la nation." Il a lancé un appel aux nombreux jeunes soutenant Bernie Sanders : "Laissez-moi dire en particulier aux jeunes électeurs qui ont été inspirés par le sénateur Sanders : je vous entends. Je sais ce qui est en jeu. Je sais ce que nous devons faire."