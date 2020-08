Présidentielle américaine : un grand soir pour Joe Biden

C’est un discours mûri par toute une vie pour Joe Biden. C’est la troisième fois qu’il essaie d’être candidat et, jeudi 20 août, il va se placer en alternative de Donald Trump. Il va prononcer le mot "espoir", il va dire à quel point il veut restaurer l’âme de l’Amérique face au républicain qu’il qualifie de "chaotique". Il va dire aussi toute l’empathie qu'il a avec le peuple américain.

Un bon docteur, un vieil ami rassurant

Il n’est pas le plus charismatique des candidats alors il va se poser en bon docteur qui veut panser les plaies des Etats-Unis, plus que jamais divisés. Il va faire valoir son expérience de vice-président de huit ans comme un vieil ami qui est rassurant. Joe Biden va s’exprimer jeudi soir devant une salle vide, Covid-19 oblige, et c’est par le biais des écrans qu’il va devoir créer ce lien intime avec l’Amérique s’il veut en être le président en novembre.

