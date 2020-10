Présidentielle américaine : pour Biden, il ne devrait pas y avoir de débat si Trump est encore malade du Covid-19

Joe Biden ne souhaite prendre aucun risque. Le candidat démocrate à la Maison Blanche a estimé, mardi 6 octobre, que si Donald Trump était encore positif au Covid-19 pour leur prochain duel télévisé, le 15 octobre à Miami, les deux rivaux de la présidentielle du 3 novembre ne devraient "pas débattre".

"Je ne sais pas quel est son statut désormais. J'ai hâte de pouvoir débattre contre lui mais j'espère juste que tous les protocoles seront suivis", a déclaré aux journalistes l'ancien vice-président, 77 ans, qui caracole en tête dans les sondages. Le démocrate a creusé l'écart dans les enquêtes d'opinion après un premier débat chaotique et abrasif, le 29 septembre. Moins de trois jours plus tard, Donald Trump, 74 ans, annonçait qu'il avait été testé positif au nouveau coronavirus.

Hospitalisé vendredi soir, le président républicain est rentré lundi soir à la Maison Blanche dans une mise en scène grandiose. Dans un très bref bulletin de santé, le médecin de la Maison Blanche Sean Conley a assuré mardi que Donald Trump ne présentait désormais "aucun symptôme" et qu'il continuait "globalement à aller très bien". Et le président américain a tweeté "Je me sens bien !", en se disant impatient de débattre une nouvelle fois avec Joe Biden.

La famille du président, dont Melania Trump qui a par la suite également été testée positive, avait enlevé les masques dans la salle du précédent débat, à Cleveland, dans l'Ohio. Cette fois, "je crois que nous allons devoir suivre des consignes très strictes", a déclaré Joe Biden mardi. "Trop de gens ont été infectés. C'est un problème très sérieux."

A moins d'un mois du scrutin, Donald Trump joue, tweets et vidéos à l'appui, la carte du dirigeant sans peur ayant dompté le virus et appelant ses compatriotes à ne pas laisser le Covid-19 les "dominer". Mais il s'est aussi indigné que le Covid-19 soit un sujet central de campagne. "Les médias Fake News (...) ne veulent parler que du Covid-19", a tonné le président américain dans un tweet .

The Fake News Media refuses to discuss how good the Economy and Stock Market, including JOBS under the Trump Administration, are doing. We will soon be in RECORD TERRITORY. All they want to discuss is COVID 19, where they won’t say it, but we beat the Dems all day long, also!!!