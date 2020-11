Présidentielle américaine : "On est dans le scénario le plus dramatique", selon Christine Ockrent

"On est dans le scénario le plus dramatique" de cette élection présidentielle américaine, estime Christine Ockrent mercredi 4 novembre dans les "4 Vérités". "Cette décision surprenante de Joe Biden s'exprimant au milieu de la nuit de mardi à mercredi sur la côte est des États-Unis était assez habile. Elle consiste à dire : 'Mon cher Donald, n'annonce pas ta victoire dès ce soir sous prétexte que tu as gagné la Floride'", explique la journaliste.

"Le risque de violences est réel des deux côtés. Il faut toujours le craindre aux États-Unis, qui est un pays surarmé", note-t-elle.

"Tout va se jouer sur la Pennsylvanie"

"Joe Biden a sans doute surestimé la carte de la pandémie de coronavirus et les sondeurs ont sous-estimé l'ardeur des militants de Donald Trump qui dansaient sur scène jusqu'à la dernière minute", analyse l'auteure de plusieurs ouvrages sur les États-Unis.

"La participation est massive cette fois-ci. On voit que les militants républicains se sont déplacés dans les bureaux de vote et les militants démocrates ont voté par correspondance. Tout va se jouer sur la Pennsylvanie dans les jours qui viennent. La cour fédérale de cet État a accordé trois jours pour le dépouillement du vote par correspondance", décrypte Christine Ockrent.